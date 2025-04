Stephex Masters schakelt versnelling hoger: “Extra piste voor meer wedstrijden”

Van 27 tot 31 augustus is het domein van Stephex Stables opnieuw het decor voor vijf dagen topsport. “Ook dit jaar gaan we weer een stap verder, onder andere met de toevoeging van een gloednieuwe piste Dansaert”, zegt event director Ellen Van Guyse. “Zo creëren we ruimte voor extra wedstrijden, meer deelnemers en nog meer onvergetelijke momenten. Het vertrouwde programma blijft behouden, maar kreeg wel een upgrade.”

Zo schuift de organisatie met enkele wedstrijden, maar het absolute hoogtepunt van het concours – de vijfsterrenjumping – blijft de vaste afsluiter. “Ook de Kids Day op woensdag blijft een vaste waarde voor families en jonge paardenfans”, zegt Van Guyse. “Met een interactieve speelzone, spetterende animatie en een vrolijk dansfeest voor kids wordt het een ware feestdag. De toegang én parking blijven gratis, ideaal voor een gezinsuitstapje dus.”

Vrijdagavond vindt er een veiling plaats van veulens uit absolute topbloedlijnen. “Niet alleen in de pistes, ook daarbuiten wordt de beleving naar een hoger niveau getild. Zo wordt het shoppingdorp verder uitgebreid”, besluit Van Guyse.