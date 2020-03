Strijd om behoud nog niet gestreden voor Asse-Ternat

Basketbalclub Asse-Ternat is bezig aan het derde seizoen in eerste landelijke. De club strijdt volop voor het behoud. Als twee na laatste moest Asse Ternat gisteren naar de nummer 4 Bornem. Asse Ternat had wel vertrouwen want het won de laatste 3 matchen.

Asse-Ternat won zijn laatste drie wedstrijden en vergrootte zo de kloof met hekkensluiters Zwevezele en Duffel tot zes punten. Het verlengd verblijf in eerste landelijke is binnen handbereik en dat geeft de Pajotten vertrouwen. Bij de rust leidde Asse-Ternat met 41-42. Maar dan volgde een erg belabberd derde quarter van Asse-Ternat. De Pajotten scoorden amper 5 punten. De opgelopen achterstand bleek niet meer goed te maken. Bornem won met 81-71. Met nog 5 matchen te gaan, blijft Asse-Ternat twee na laatste. Zwevezele en Duffel sluiten de rangschikking af. De twee laatste ploegen degraderen. “Wij kwamen te kort, zo simpel is het, maar dat is geen schande”, vindt coach Toon Labbeke. “Ik denk dat we alles gedaan hebben wat we konden doen om te proberen die match te winnen. En als dat dan niet lukt, als je alles gegeven hebt, dan is er geen drama.”