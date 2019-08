Verkeersinstituut Vias is ontstemd over de snelheden die het heeft gemeten voor de deur van zijn hoofdzetel aan de Haachtsesteenweg in Haren. 1 op de 3 autobestuurders rijdt er te snel. Gemiddeld werd een snelheid van 86 kilometer per uur gemeten, terwijl de snelheidslimiet 50 kilometer per uur is.