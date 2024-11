Tafeltennisclub Dilbeek droomt van eigen zaal: "Alleen zo kunnen we blijven groeien"

De thuisbasis van Tafeltennisclub Dilbeek is Sporthal Ten Gaerde. Daar speelt de club in vier zaaltjes. Enthousiastelingen van 6 tot +75 jaar zijn er welkom. Momenteel heeft TTC Dilbeek zowel recreanten als competitiespelers in de club.

Dat is mee de verdienste van voorzitter Julien Meurant (30). “Ik begon mijn eigen carrière in deze club, maar moest het hogerop zoeken om mijn sportieve ambities waar te maken. Maar nu ik terug ben, wil ik de club naar een hoger niveau tillen en het tafeltennis in de regio meer bekendheid geven,” zegt hij.

Tafeltennisclub Dilbeek zet in op niveau, maar wil ook een inclusieve club zijn waar iedereen van gelijk welke herkomst welkom is. Om dat te kunnen blijven waarmaken, droomt de club van een eigen zaal. “We hebben meer capaciteit nodig als we als club willen blijven evolueren,” klinkt het. “Een eigen zaal met meer ruimte, minstens 25x25 meter, is de oplossing. We hopen dat we samen met de gemeente een oplossing vinden.”