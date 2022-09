TC Asse opent nieuwe 'all weather courts'

Het regende tijdens de opening van de nieuwe velden zaterdag, maar bij tennisclub Asse moeten ze zich daar sinds zaterdag geen zorgen meer om maken. De gloednieuwe terreinen zijn daar perfect tegen bestand. “Wij hebben bewust gekozen voor 'all weather courts' omdat we alleen buitenpleinen hebben. Zo kan er veel langer gespeeld worden en ook bij slecht weer zoals vandaag”, zegt voorzitter van TC Asse Gaby Vertommen. “Enkel als het vriest, kan het niet.”

De club moest voor de velden diep in de buidel tasten. Het gaat om een investering van zo'n 250.000 euro. Onder de speelvelden ligt dan ook een modern afwateringssysteem en het materiaal van de tennistapijten is van bijzondere, Nederlandse makelij. “Het terrein heeft een onderlaag van lavasteen en lavagruis, dan komt daar op een mat en daar op een keramische korrel”, legt Rudi Van Nuffel van TC Asse uit. “Dat is veel beter voor knieën, gewrichten en ook de rug. De keramische infill maakt ook dat wanneer iemand valt, er minder brandwonden zijn.” Tennisclub Asse is nu een van de eerste clubs in de regio die zo’n ondergrond heeft.