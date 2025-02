Ternatse doelvrouw Riet Maes verlengt contract bij Gent: “Mijn tweede thuis”

Riet is een vaste waarde in het elftal van KAA Gent. Meer zelfs, ze is enige speelster in hoogste klasse van het damesvoetbal die dit seizoen nog geen minuut gemist heeft. Ze verlengt er nu haar verblijf tot de zomer van 2026. “Gent is altijd een belangrijke ploeg geweest in het vrouwenvoetbal en verdient het om terug aan de top te staan. Ik ben gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen, want Gent is mijn tweede thuis”, zegt de Ternatse doelvrouw.

Riet begon te voetballen bij KFC Wambeek en voetbalde daarna ook bij Eendracht Aalst en FC Dames Ternat. Ze werd intussen al zes keer opgeroepen voor de Red Flames, maar maakte nog geen speelminuten in het nationale vrouwenelftal. Naast doelvrouw is Riet ook één van de hosts van ‘Buiten De Lijnen’, een podcast over vrouwenvoetbal.