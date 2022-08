Ternatse voetbaltechnologie maakt spelers beter: “Uniek in België”

In een schuur van Hof Ter Linden in Ternat organiseert ex-profvoetballer Steven Jacobs privétrainingen voor jonge voetballers. Hij gebruikt daarbij de nieuwste voetbaltechnologie. Steven biedt met Football Worx als eerste in ons land hoogtechnologische en datagedreven voetbaltrainingen aan. Vandaag

Door aanhoudend blessureleed stopte Steven Jacobs enkele jaren geleden met profvoetbal. Sindsdien smijt hij zich volledig op zijn voetbalproject Football Worx. Het idee haalde hij in het Engelse Bournemouth. Alles draait om de arena, een zwarte cirkel, waar spelers in moeten gaan staan. Van daaruit worden tal van data en parameters verzameld. “De speler moet van in die cirkel. Daar waar een licht gaat branden, moeten de spelers de bal naartoe trappen. Daarbij verzamelen we gegevens rond wendbaarheid, reactievermogen en precisie van de passing. Ook onder druk kunnen presteren stimuleren we. Met de gegevens weten spelers en trainers veel beter wat werkpunten zijn van een speler”, legt Steven Jacobs uit.

De komende dagen staat de voetbalarena in Denderleeuw, waar Steven jeugdtrainer is. “We trainen nu spelers, maar willen op termijn samenwerken met clubs. De technologie wordt gebruikt door de grootste profclubs ter wereld, maar in ons land nog vrij uniek”, aldus Steven.