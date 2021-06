Thermae Sports in Merchtem maakt zich klaar voor heropening

Vanaf morgen staan we weer een stapje dichter bij de vrijheid. Dan mogen horecazaken binnen mensen ontvangen en ook fitnesscentra openen de deuren. Bij Thermae Sports in Merchtem waren de sportcoaches vandaag in de weer om alles in orde te brengen. Sportievelingen zullen er met open armen ontvangen worden.

Maandenlang moest Thermae Sports in Merchtem de deuren gesloten houden. Maar voor het sportcomplex is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. “We hebben ons goed voorbereid. De toestellen staan op anderhalve meter en zullen regelmatig ontsmet worden”, zegt zaakvoerder Etienne Van der Zijpen. “ Ook verluchten is ontzettend belangrijk. Alles komt van buiten naar binnen en wordt vervolgens afgezogen. Het centrum zal een permanente circulatie hebben met verse lucht. De mensen zijn hier meer dan welkom, want het gemis was groot.”

Voor corona telden het sportcomplex 2.500 leden. Daar aantal is gekrompen, maar de motivatie is groot om terug te vechten. “Dat komt terug met een beetje reclame en wat mogelijkheden. De mensen hebben het ook echt nodig. Ik denk dat we naar 3.000 leden gaan”, meent Van der Zijpen. “Je kan ook genieten van wellness, want onze sauna gaat opnieuw open. Een mondmasker in de sauna moet niet. Dat zou wel heel moeilijk zijn.”