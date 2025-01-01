Thijs Boon maakt kans op internationale FEI-award als belofte van het jaar in eventing: “Ik droom van de Olympische Spelen”

Eventing is de combinatie van dressuur, jumping en cross-country. “Eigenlijk kan je het vergelijken met triatlon: we hebben niet de beste dressuurpaarden, we hebben niet de beste jumpingpaarden, het zijn vooral allrounders. Je moet met de paarden aan conditietraining doen om het te kunnen volhouden in die cross-country, maar ze moeten ook trainen voor jumping. De paarden moeten heel veel leren voor ze op niveau aan eventing kunnen doen”, legt Maarten Boon uit.

De 17-jarige Thijs Boon behaalde in eventing dit seizoen enkele podiumplaatsen en een zege in een tweesterren-wedstrijd. Op het EK voor junioren werd hij vierde individueel en pakte hij zilver met het Belgische team. Het levert hem een nominatie op voor de FEI Rising Star-award in de categorie ‘belofte van het jaar’. “Ik zou volgend jaar graag nog eens op het Europees kampioenschap rijden en in de verre toekomst zou ik ook graag op de Olympische Spelen staan”, zegt Thijs.

Maarten, de vader van Thijs, ging vorig jaar als reserve mee naar de Olympische Spelen in Parijs. Daar greep het Belgische team net naast de medailles. Maarten combineert de sport met een vaste job. Thijs ziet zo met eigen ogen wat er nodig is om de top te bereiken. “Veel en hard werken en de sport combineren met een job want financieel is de sport beoefenen een uitdaging”, zegt Thijs.