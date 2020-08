Thomas Kaminski ruilt KAA Gent voor Blackburn Rovers

Thomas Kaminski speelde sinds januari 2019 voor KAA Gent. Hij begon aan het huidige seizoen bij de Buffalo's als titularis, maar verloor na de eerste speeldag zijn basisplek aan Roef. Nu kiest de Assenaar voor een Engels avontuur. "Het voelt goed om bij een club te tekenen met zo'n grote geschiedenis. Ik ken veel van de club omdat ik vroeger samen met broer altijd naar Match of the Day keek", zegt Kaminski bij zijn voorstelling bij Blackburn Rovers. "Het was mijn kinderdroom om in Engeland te spelen. Ik kijk er echt naar uit."

Thomas Kaminski tekent bij Blackburn Rovers een contract tot 2022 met een optie op nog een extra jaar. Hij is de eerste Belg in de clubgeschiedenis bij de Rovers. In het verleden speelde Kaminski ook al voor onder meer KV Kortrijk, FC Kopenhagen, Anarthosis Famagusta en Beerschot. De Rovers eindigden vorig seizoen 11de in The Championship.