Titel binnen handbereik voor Wolvertem

Met de setstanden 25-20, 25-17 en 25-21 was leider Wolvertem gisteren duidelijk de betere van Opwijk, nummer drie in de rangschikking. Dankzij de overwinning ligt de titel voor Wolvertem binnen handbereik. "We hebben nog twee punten nodig”, zegt coach Bart Van Ransbeeck. “We moeten nog naar Machelen volgende week en de week daarna krijgen we waarschijnlijk dan de tweede, Kruikenburg B, thuis. We gaan niet rekenen. We gaan gewoon vol voor de drie punten volgende week in Machelen. En dan een geweldig feestje bouwen. Het is al veel te lang geleden in Wolvertem dat we nog feestjes gebouwd hebben, maar dat zal er ‘boenk’ op zijn."

Een verslag van Wolvertem-Opwijk krijg je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.