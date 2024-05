Tom Caluwé wordt technisch directeur van Willem II: “Terugkeer naar het oude nest”

Tom Caluwé is geen onbekende in Tilburg, want hij speelde tussen 1999 en 2005 zes seizoenen voor Willem II. Na zijn profcarrière ging Caluwé aan de slag bij KV Mechelen: eerst als assistent-trainer, daarna als technisch directeur. Die functie vervulde hij vervolgens ook bij Club Brugge en Zulte Waregem. In Tilburg gaat de Londerzelenaar nu een nieuwe uitdaging aan: “Het voelt hartstikke goed om terug te zijn op het oude nest. De club en de stad voelen vertrouwd aan en er ligt een hele mooie uitdaging”, zegt Tom Caluwé. “Willem II is weer terug op het niveau waar het thuishoort en ik kijk er naar uit om met de club toe te werken naar een goede en stabiele toekomst in de Eredivisie.”

De Nederlandse club kijkt uit naar de samenwerking met Caluwé. “Met Tom hebben we een technisch directeur die zijn sporen heeft verdiend als voetballer én als technisch directeur. Op jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring opgedaan en successen behaald in België”, zegt algemeen directeur Merijn Goris. “Daarnaast is Tom een echte Willem II'er die de club goed kent en weet wat erbij komt kijken wanneer je uitkomt in de Eredivisie.”