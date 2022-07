Topdoelman Roncaglio tekent bij RSCA Futsal

De transferhonger van RSCA Futsal raakt maar niet gestild. Voor de derde keer in een week tijd pakt de landskampioen in het futsal uit met een toptransfer. De club neemt de 33-jarige doelman Diego Roncaglio over van het Portugese Benfica.

Na Reschia en Fits is Diego Roncaglio de derde grote naam uit het Europese voetbal die volgend seizoen voor RSCA Futsal voetbalt. De Braziliaanse doelman tekent een contract voor drie seizoenen. “Diego Roncaglio is momenteel één van de beste doelmannen actief in Europa. Ook vindt hij vaak zelf de weg naar het doel van de tegenstander. De lange carrière van de Braziliaanse international (26 caps) bezorgde hem al talrijke trofeeën”, laat RSCA Futsal weten.

Roncaglio begon zijn carrière in Brazilië, waar hij twee titels en drie bekers won. Daar voegde hij in Kazakhstan met Kairat Almaty drie titels en drie bekers toe aan zijn palmares. “Bij Benfica speelde hij in vijf seizoenen 136 wedstrijden en won een titel en drie bekers. Er bestaat geen twijfel over dat zijn prijzenkast verder gevuld zal worden onder onze kleuren”, klinkt RSCA Futsal ambitieus.