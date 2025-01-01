Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

Perfecte driehoek

De nationale volleybalploeg de Red Dragons kunnen terugblikken op een goed WK. In de Filipijnen hebben de Belgen in de kwartfinale de duimen moeten leggen tegen de uiteindelijke wereldkampioen Italië; maar in de poulefase hebben de Dragons de Italianen weten te kloppen. Heel wat Dragons, onder andere Ferre Reggers en Sam Deroo zijn producten van de Topsportschool Volleybal in Vilvoorde. Ook tien van de Yellow Tigers die in het laatste WK in Thailand de Belgische driekleur hebben verdedigd, komen uit de Vilvoordse school.

"Wij hebben in de vijf provincies talentscouts en het is hun job om elk weekend de belangrijkste competities af te schuimen en op zoek te gaan naar jonge jongens en jonge meisjes", zegt Kris Eyckmans, technisch directeur van Topsport. "Op dit moment lopen de testbatterijen. Elk kind doet daaraan mee en op basis van die testbatterijen - waar we ondertussen meer dan twintig jaar ervaring in hebben - kunnen wij voorspellen wie het meeste talent heeft."

Wie in de Topsportschool binnengeraakt, wordt volledig in volleybal ondergedompeld. "Door de samenwerking met het college in Vilvoorde en het internaat kunnen ze elke namiddag trainen", zegt Eyckmans. "Zer krijgen een volwaardige schoolopleiding en ze verliezen geen tijd omdat het internaat aansluit op de trainingszaal. De school is op tien minuten fietsen; dus dat is de perfecte driehoek." Voor jonge volleyballers is het niet altijd even simpel. "Je bent weg van huis, iedereen is nieuw hier en je zit op een wildvreemde school waar ze ook Frans praten", zegt speler Jelle Anzempamber. "Je went daar wel redelijk snel aan. Je maakt ook vrienden voor het leven en dat voel je ook echt, je bent elke dag samen."

Structureel mee met de wereldtop

Na het succesvolle WK van de Dragons en Tigers brandt de Olympische vlam heviger dan ooit, ook in Vilvoorde. Al wordt dat een uitdaging. "Vlaanderen heeft 6 miljoen inwoners, België heeft ongeveer 11 miljoen inwoners, de andere landen aan de Europese top hebben een veel grotere vijver om uit te vissen", zegt Eyckmans. "Maar dat maakt ons project dat hier des te mooier. Omdat wij als klein land bewijzen dat wij structureel meekunnen met de wereldtop. Momenteel zijn we ook projecten aan het uitwerken met de Franstalige collega’s zodat ook zij volledig betrokken worden in die werking."

Ook financieel is het voor de Belgische volleybalwereld niet eenvoudig. Dat maakt de dromen van de youngsters er niet minder onder. "Zeker Red Dragon hè", zegt Niels Coppieters. "Ik denk dat die ambitite bij iedereen wel leeft. En ook een Olympische Spelen, of is dat wat te ver? Dromen mag, maar ik denk dat het er zeker wel in zit. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat komen", aldus Coppieters.