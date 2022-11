Toptalent Lowa (14) is wereldkampioen wakeboarden

Onze regio heeft er sinds kort een wereldkampioen bij. De 14-jarige Lowa Vancutsem, geboren in Halle, veroverde begin deze maand in Thailand de wereldtitel bij de U14 in het wakeboarden. Reden genoeg voor een kennismaking met dit toptalent en de sport.

Drie jaar geleden ging Lowa Vancutsem voor het eerst het water op en dat dankzij haar papa. “Hij deed eerst aan kitesurfen, maar was het beu om altijd te moeten wachten op de wind. Daarom is hij overgeschakeld op wakeboarden. Hij heeft mij de microbe doorgegeven. Ik vond het superleuk en ben het blijven doen”, zegt Lowa.

Het is niet alleen de sport zelf die Lowa aantrekt. “De sfeer is top tijdens de wedstrijden. Tijdens het wereldkampioenschap kon ik bijvoorbeeld terecht bij de coach van Frankrijk. Maar ook de Italianen kwamen naar mij met raad. Het is een sport waar iedereen goed met elkaar kan praten en elkaar helpt waar het kan”, aldus Lowa.



Het WK in Thailand was voor Lowa haar eerste wereldkampioenschap en daar gooide ze meteen hoge ogen. Nu combineert ze haar sport nog met school, maar ze droomt van meer. “Ik zit nu op de sportschool, drie dagen per week train ik intensief met mijn persoonlijke trainer. Het is mijn droom om er mijn werk van te maken. Er zijn twee opties: een grote sponsor of via het leger mijn sport beoefenen”, besluit Lowa.