Trio van Studio Adagio schittert in Belgium's Got Talent

Femke, Laurens en Michelle van dansschool Studio Adagio in Steenokkerzeel zijn veel meer dan dansers. Het zijn acrobaten die uitmunten in kracht, lenigheid en timing. Volgende vrijdag staan ze niet voor niets in de halve finale van het VTM-programma Belgium’s Got Talent. Hun droom is de finale halen om daar heel Vlaanderen te laten zien waarvoor ze al zo lang trainen.