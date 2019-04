Van Schuerbeeck en Verhoeven domineren marathon van Antwerpen

Van Schuerbeeck liep van start tot finish aan de leiding. Hij eindigde uiteindelijk in 2u21'39" en was daarmee meer dan vijf minuten sneller dan de nummer twee Bekers. Bij de vrouwen demonstreerde Astrid Verhoeven. Na 10 kilometer zette ze haar concurrentie al op bijna vier minuten. Verhoeven finishte na iets meer dan 42 kilometer in een tijd van 2u41'18". De Assese was daarmee maar liefst 27 minuten sneller de nummer twee Natalie De Ridder.