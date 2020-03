Verhaeren mikt op 3 podiumplaatsen

Toptalent Nygel Verhaeren zal begin mei in Spa deelnemen aan de TCR500-wedstrijd met een Lamera Cup. Hij komt aan de start staan met een fabrieksteam. Een podiumplaats is het doel. Op de agenda in juli: de Volkwagen Fun Cup in Spa met het Clubsport Racing Team. In dat team ook niemand minder dan ex-wielrenner Tom Boonen. Samen met Boonen wil Nygel de eerste plaats pakken. En begin augustus rijdt de Vilvoordenaar met een Machels team de 24 uren van Zolder en dat met een BMW M240. Ook hier droomt Nygel van de overwinning in zijn klasse.