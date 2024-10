Viktor (10) uit Overijse wordt 5de op WK Canicross

Canicross is een sport waarbij je hardloopt terwijl je hond, die via een elastiek aan een heupgordel bevestigd is, naar hartelust mag trekken. Viktor is lid van Canicross Brussels South en loopt al een tijdje met zijn trouwe loopmaatje Nafi. “In april werd Viktor Belgisch kampioen op de Baraque Fraite in de categorie miniemen”, zegt mama Lore. “Door die overwinning was Viktor automatisch geselecteerd voor het wereldkampioenschap Canicross in het Italiaanse Bardonecchia. Daar nam hij het zowel zaterdag als zondag op in de categorie ‘school boys’. Hij werd knap 5e met een gemiddelde snelheid van 15,2 kilometer per uur.”