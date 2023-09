Vlaanderen pompt 1,5 miljoen euro in atletiekpistes in Huizingen en Dilbeek

Vlaanderen investeert over heel Vlaanderen 9 miljoen euro in 18 verschillende atletiekpistes. “De Olympische Spelen van volgend jaar zijn een momentum voor de Vlaamse atletiek. Telkens wanneer onze topsporters zich tonen aan Vlaanderen inspireren ze jong en oud om ook de loopschoenen aan te trekken”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

“Deze atletiekpiste is de vaste thuisbasis van Olympic Essenbeek-Halle, met zijn 950 leden de tweede grootste atletiekclub van Vlaanderen. Er vinden provinciale, nationale en internationale kampioenschappen plaats. Daarom investeren we, samen met Sport Vlaanderen en Stad Halle, in de vernieuwing van de atletiekpiste zodat deze sportinfrastructuur in topconditie blijft”, gedeputeerde Ann Schevenels aan.