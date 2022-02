Voetbal Vlaanderen hertekent jeugdvoetbal: “Kinderen minder lang in auto laten zitten”

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen de ploegen die uitkomen in het gewestelijk en provinciaal voetbal over de provinciegrenzen heen kunnen voetballen. “Dit zorgt ervoor dat spelers, ouders, trainers, scheidsrechters en supporters een stuk minder lang in de wagen zitten richting hun wedstrijden”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Dit is vooral belangrijk voor de clubs die aan de grenzen van onze provincies liggen. Voor clubs in het centrum zal er in de praktijk weinig veranderen. Anderzijds zorgt het slopen van de provinciegrenzen ervoor dat we optimale reeksen van acht ploegen hebben.”

Verder verdwijnen ook de Provinciale Comités. Tuchtzaken zullen afgehandeld worden door een nieuw centraal comité. De leden daarin worden niet meer verkozen door de voetbalclubs, maar worden vanuit het bestuur aangeduid op basis van hun profiel. “Deze hervorming zal leiden tot een integere werking van ons tuchtrechtelijk systeem. Dit is een essentieel sluitstuk van onze organisatie, daar mogen we niet blijven stilstaan, maar moeten we voluit de weg van vernieuwing en diversiteit kiezen”, zegt Philippe Rosier, algemeen directeur.

Tot slot verdwijnen de Bureaus Arbitrage en de provinciale competitiesecretariaten. Eén en ander wordt gecentraliseerd in het hoofdkwartier in Strombeek-Bever. . “We kiezen resoluut voor een vereenvoudiging van de structuur in ons voetballandschap. Dit zorgt voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie. Daarnaast zorgen we ervoor dat de lokale verankering behouden blijft en de clubs een rechtstreekse lijn hebben met de centrale organisatie”, besluit voorzitter Marc Van Craen.