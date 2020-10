Voetbal Vlaanderen legt amateurcompetities tijdelijk stil

Gisteren zei Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, al dat het moeilijk zou worden om met de verstrengde maatregelen competitiewedstrijden af te werken. Vooral het feit dat ploegen na de wedstrijden niet kunnen douchen of omkleden in kleedkamers, maakt de organisatie moeilijk. Daarom worden alle competities tijdelijk stilgelegd. De jeugd mag wel nog doorspelen.

"Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld. Clubs die met hun volwassenploegen willen blijven trainen of vriendschappelijke wedstrijden spelen, kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden", aldus Voetbal Vlaanderen.

Alle leeftijden mogen dus blijven trainen. Wanneer de competities heropstarten, is nog onduidelijk. "We doen een oproep aan alle clubs en onze leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan. Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing", aldus Voetbal Vlaanderen.