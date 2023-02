Voetbalvoorzitter en ondernemer Patrick De Doncker uit Affligem overleden

Droevig nieuws uit de voetbalwereld. In Affligem is Patrick De Doncker plots overleden. Hij werd 59 jaar. Onder zijn bewind schopte voetbalclub Eendracht Hekelgem het tot in tweede klasse.

De Doncker was een gekend ondernemer en de man achter bouwbedrijf De Doncker met vestigingen in Affligem en Roosdaal. Patrick was vooral ook een voetbaldier. Hij was ooit de man achter de opgang van Eendracht Hekelgem naar tweede klasse en FCV Dender van derde naar eerste klasse. Nu was hij voorzitter van KVK Ninove. Daar denken ze er nu aan om de wedstrijd van dit weekend uit te stellen.



In Over De Top blikten we twee jaar geleden met Patrick De Docker terug op de glorieperiode van Eendracht Hekelgem.