Volley Kruikenburg Ternat: "Gezondheid primeert, niet de competitie"

De Vlaamse volleybalbond wacht met spanning het Overlegcomité af van 15 januari. Dan wordt bekeken welke competities kunnen hervatten. Volley Vlaanderen hoopt dat nog in januari te kunnen doen. Het zal dan gaan om blanco seizoen, zonder eindrankschikking, stijgers of dalers. Volleybal Kruikenburg Ternat is niet gelukkig met dat scenario.

In de sporthal van volleyclub Kruikenburg Ternat werden dit seizoen amper competitiewedstrijden gespeeld. De eerste damesploeg kwam twee keer in actie. Door coronabesmettingen in het eigen team en bij de tegenstander hebben de heren A nog geen enkele competitiewedstrijd afgewerkt. Als het aan de club ligt, wordt er ook geen competitie meer gespeeld dit seizoen. “We verwachten geen heropstart meer. Wij hopen wel dat onze ploegen kunnen beginnen te trainen in maart. Geen wedstrijden, maar trainingen in de eigen bubbel, zodat de situatie veilig blijft”, zegt voorzitter Erik Wenseleers.

Vorig seizoen werd de competitie vroegtijdig stopgezet. Er werd toen een eindrankschikking opgemaakt en de herenploeg van Kruikenburg Ternat promoveerde naar tweede nationale. Dit seizoen zou een blanco seizoen zijn, zonder klassement en dus ook zonder stijgers en dalers. De competitiewedstrijden gebruiken om hun niveau te meten in de nieuwe reeks, is voor het team geen prioriteit. “Voor onze spelers is trainen het belangrijkst. Belangrijker dan 100 kilometer met de auto te rijden om een soort oefenmatch te spelen. Voor hen primeert ook de gezondheid”, meent Wenseleers. Bij Kruikenburg Ternat zien ze dus liever een heropstart van de competitie in september. Dan zouden ze een frisse start kunnen nemen in hun nieuwe sporthal, die momenteel wordt gebouwd naast de huidige zaal.