Volleybalclub Wolvertem Sporting wint Bekerfinale: "Een of meerdere glaasjes cava"

Sporthal Verona daverde op haar grondvesten toen Wolvertem Sporting ook de derde set van de bekerfinale binnenrijfden. Een ontlading van jewelste voor de club uit Merchtem na de verloren partij tegen Schepdaal eerder deze maand.

Coach Stef De Bleser analyseert de partij. "Ik denk dat we heel goed zijn beginnen serveren. We konden elke set meteen dat kloofje slaan", zegt De Bleser. De coach zag minder kleine fouten dan in de partij tegen Schepdaal. Er heerste opperste concentratie. "We wisten dat hun nummer 9 veel aanvallende power heeft, maar door onze opslagdruk zijn we erin geslaagd die uit de wedstrijd te houden."

Opslagdruk, dat was de sleutel gisterenavond, vond ook speelster Maya Caluwé. Op het veld spelen heel wat meer factoren een rol. "We hebben heel goed geserveerd, zeker, " zegt Caluwé. "Maar ook onze spelvreugde was cruciaal. We hebben met heel veel plezier gespeeld en dat dankzij de supporters."

Haar collega Britt Verspecht zat achteraf met haar hoofd bij de examens, maar niet voor lang. "Binnenkort zijn het examens, dus ik denk dat ik vroeg in mijn bed ga. Maar ik weet nog niet...", zei Verspecht. "Bwa, ik denk toch dat we nog een of meerdere glaasjes cava zullen drinken. Dat kan geen kwaad. Je wint tenslotte niet elk jaar de beker!"

Want ook de teamspirit zit goed bij Wolvertem Sporting. "Het is een ploeg die heel goed samenhangt", zegt coach De Bleser. "Het is echt ambiance zowel op, als naast het veld."