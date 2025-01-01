Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen: "Blij want hoe langer de overwinning uitblijft hoe groter de druk"

In de derde nationale A van het voetbal wint Wambeek-Ternat zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De promovendus klopt Elene-Grotenberge met 1-0. Mooi was de wedstrijd niet, maar de drie punten maken veel goed.

Overwinning of niet, coach Stefan Vandevelde is kritisch voor zijn team. "Als we het tactisch, fysisch, technisch, qua mentaliteit en duelkracht bekijken, was de eerste helft het slechtste dat ik hier in anderhalf jaar gezien heb. Tijdens de rust heb ik dat proberen bij te stellen door voor meer stabiliteit binnen de ploeg te zorgen, maar voetballend was de tweede helft eigenlijk ook nog niet goed. Gelukkig hebben we er wel voor gevochten en heeft wat geluk ervoor gezorgd dat we toch de overwinning konden binnenhalen."

Ambitie: behoud

Wat de ambitie betreft voor dit seizoen weten trainer Stef Vandevelde en doelman Tibo Geerts dat het knokken wordt, maar ze geloven in het behoud. Zo verwoordden ze het voor onze camera.

