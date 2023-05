Wambeek-Ternat haalt titel binnen tegen Fenixx BeigHum

De thuisploeg voerde van bij de start van de wedstrijd meteen de druk op, Marchoul krulde een vrije trap de zestien in en El Abed kopte de bal binnen. De bezoekers konden enkel dreigen via afstandsschoten. Het bleef nagelbijten totdat Platteau een voorzet in één tijd afwerkt. 2-0 voor Wambeek-Ternat, dat over Fenixx BeigHum sprong en kampioen wordt in eerste provinciale. Het werd overigens dubbel feest, want de tweede ploeg van de Ternatse club werd eveneens op de slotspeeldag kampioen. Het promoveert daardoor van vierde naar derde provinciale.