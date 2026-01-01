Wauterboszwembad sneller dan verwacht open

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”
Opluchting in Sint-Genesius-Rode. Het zwembad Wauterbos zal sneller dan verwacht heropenen. Eerder deze week heeft de gemeente het zwembad gesloten door problemen met de waterfilter.
De gemeente Sint-Genesius-Rode vreesde dat het maanden zou duren voor het zwembad Wauterbos zou heropenen. Aan het begin van deze week sluit de gemeente het zwembad omdat een waterfilter defect is.
Gelukkig blijkt de leverancier nog twee waterfilters op voorraad te hebben. De defecte filter zal ten laatste eind volgende maand worden vervangen.