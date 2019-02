Woluwe-Zaventem voor match van waarheid tegen Wolvertem-Merchtem

In de derde amateurklasse gaat het alles behalve goed met Woluwe-Zaventem. De ploeg staat 14de, dat is een rechtstreekse degradatieplaats. De nieuwe coach Henri Depireux kon de eerste match met Woluwe-Zaventem niet winnen. Hopelijk is dat zondag wel het geval tegen de buren uit Wolvertem-Merchtem.

In de stand heeft Woluwe-Zaventem voorlopig amper 2 punten meer dan hekkensluiter Oostkamp. Die blikten vorig weekend Woluwe-Zaventem in met 4-1. Het was meteen de eerste match van de nieuwe coach Henri Depireux. Ondanks zijn ruime ervaring in het voetbal kon de Waal het tij niet keren. Depireux is al de vijfde coach bij Woluwe-Zaventem dit seizoen en dat is een record in het nationale voetbal.

Nochtans gelooft speler Jérémy Nerinckx nog steeds in de kansen van zijn ploeg. "Individueel zijn we sterk, alleen als ploeg kwam het er tot dusver nog te weinig uit. We speelden dan ook al vaak in steeds andere bezettingen. Maar alles is nog mogelijk. Er zijn nog 27 punten te rapen, we moeten er blijven in geloven."

Woluwe-Zaventem zou er al goed aan doen zondag te winnen van Wolvertem-Merchtem. Het nummer 11 in de stand komt dan op bezoek en voor Woluwe-Zaventem is er maar één opdracht: winnen.