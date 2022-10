Wolvertem-Merchtem boekt ruime zege tegen Mazenzele-Opwijk

In tweede nationale 1 van het damesvoetbal kreeg Mazenzele Opwijk gisteren Wolvertem-Merchtem op bezoek. Beide ploegen stonden tweede in de rangschikking.

Mazenzele-Opwijk begon het best aan de partij, maar het waren de bezoekers die na een knappe combinatie de score openden. Jill Mergaerts zette de 0-1 op het bord, een koude douche voor de thuisploeg. Mazenzele-Opwijk bleef wel de druk opvoeren, maar tot een doelpunt leidde dat niet. Ook na de rust waren de bezoekers het scherpst. Na een goeie voorzet vanop links kon Anckaert de 0-2 tegen de touwen knikken. Iets later werd het 0-3 dankzij een heerlijk afstandsschot van Jelke Van Assche. Gillis redde nadien de eer met een kopbal. In het slot van de wedstrijd kon Wolvertem-Merchtem nog een laatste keer scoren via Vanderveken. Wolvertem-Merchtem bevestigde gisteren met de 1-4 z’n uitstekende vorm en blijft zo in het zog van leider Club Brugge B. Mazenzele -Opwijk daarentegen verliest de aansluiting met de top van het klassement.