Wolvertem-Merchtem kan behoud tweede klasse verzilveren

In het damesvoetbal speelde Wolvertem-Merchtem gisteren tegen Moldavo. Won de nummer zeven tegen de nummer zes, dan was het doel bereikt om niet meteen te degraderen uit tweede klasse.

Twee seizoenen geleden speelde Wolvertem-Merchtem voor het eerst in tweede nationale. Helaas liep dat niet goed af en zakten de dames naar eerste provinciale. Vorig jaar eindigde dat met opnieuw met promotie en dus treedt Wolvertem-Merchtem dit seizoen opnieuw aan in tweede klasse. Met één doel: niet meteen opnieuw degraderen.

Tijdens de wedstrijd tegen Moldavo gisteren, creëerde Wolvertem-Merchtem de beste kansen. Mét resultaat, want kort na de eerste helft staat het vlot 2-0, om uiteindelijk af te fluiten op 4-0. Wolvertem-Merchtem springt zo over Moldavo en staat zesde in de stand. Maar het belangrijkst van al: het behoud voor de tweede klasse is binnen!