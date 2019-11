Wolvertem-Merchtem verslaat Overijse en pakt 12 op 12

Wolvertem-Merchtem begon sterk aan de wedstrijd en dat resulteerde in een 1-1 gelijkstand bij de rust. Ook na de rust blijken beide ploegen in goede doen, maar thuisploeg Wolvertem-Merchtem blijkt toch de beste te zijn. Eindscore: 2-1. Voor Wolvertem-Merchtem betekent dat een 12 op 12. Zo bewijst de ploeg alweer op de goeie weg te zijn sinds de komst van trainer Winderickx: “Dit is buiten mijn verwachtingen,” zegt hij. “Wat deze groep doet is ongelofelijk. Ik had nooit gedacht dat zo’n jonge groep dit kon waarmaken. Ik ben echt lyrisch over mijn team,” zegt hij vol trots.

Johan Lauryssen, trainer van Tempo Overijse is minder lyrisch over zijn ploeg: “Het was niet goed vandaag. Ik kan mijn team niks verwijten qua mentaliteit. Ook al hebben mijn jongens er voor gevochten, velen speelden onder hun niveau. Het collectief stond er niet vandaag, ook al was dat de voorbije weken wel het geval.”