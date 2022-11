Wolvertem schreeuwt Rode Duivels naar de overwinning

Het was met de hakken over de sloot, maar Belgiƫ heeft z'n eerste wedstrijd op het WK in Qatar met 1-0 gewonnen tegen Canada. In de Meisese deelgemeente Wolvertem schreeuwde een volle tent enthousiaste supporters de Rode Duivels mee naar de overwinning. Een sfeerverslag zie je vanavond in ons nieuws.