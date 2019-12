Xander (12) uit Overijse: jong toptalent in het veldrijden

Xander Dankaarts uit Overijse is 12 jaar en sinds eind november is hij Belgisch kampioen veldrijden bij de U14. Gisteren kwam hij aan de start van de Druivencross in Overijse. Xander won de voorbije twee edities en wilde maar 1 ding: een derde overwinning op rij.

De 12-jarige Xander Danckaarts uit Overijse fietst al bijna heel zijn leven. “Ik zit al vanaf mijn twee jaar op mijn fiets. Met wedstrijden begon ik toen ik een jaar of zeven was”, vertelt Xander. “Toen Xander z’n eerste wedstrijd reed, waren we absoluut niet van plan om elk weekend heel België af te rijden om te gaan crossen. Dat is net ietwat anders uitgedraaid”, lacht Sandra Wille, mama van Xander. Dit weekend kon de familie gewoon in Overijse blijven voor de Druivencross. Xander domineerde in zijn Belgische kampioentrui de Druivencross. Hij won overtuigend met 40 seconden voorsprong op de tweede.