Yannick Carrasco en YC5 maken van Focquetloods sportieve buurtplek

Een plek om samen te komen, banden te smeden en jongeren te begeleiden. Maar net zo goed een plek waar buurtbewoners kunnen sporten, revalideren of een sportwedstrijd op groot scherm meepikken. Dat moet de Focquetloods in Vilvoorde worden. Of beter gezegd YCFive, zoals het sportcomplex gedoopt wordt. “YC5 is al enkele jaren bezig met sportactiviteiten voor de Vilvoordse jongeren, maar we voelen dat er nood is aan een permanente infrastructuur. We willen dan ook een stapje verder gaan. Nóg meer inzetten op buurtwerk en kansen bieden door middel van sport”, leggen Hakim Saifi en Kardo, coördinatoren van YC5, uit.

Kersvers Spaans kampioen en Rode Duivel Yannick Carrasco zet mee zijn schouders onder het project. “Als Vilvoordse jongere heb ik zelf vele uren gespendeerd op de Vilvoordse voetbalpleintjes. Daar heb ik samen met de initiatiefnemers van YC5 prachtige herinneringen aan. Ik droom samen met de burgemeester al jarenlang om in mijn thuisstad een ambitieus voetbal- en sportinitiatief te kunnen nemen", zegt Carrasco. "Vilvoorde heeft veel talent aan jonge voetballertjes en sporters. Met YCFive proberen we ze extra kansen op ontplooiing te geven. Wie weet kunnen de kinderen van vandaag, net als ik, van hun droom een werkelijkheid maken."