Zellikse sportgeschiedenis verdwijnt: Molenbos tegen de vlakte

Vandaag is in Zellik de afbraak van sporthal Molenbos gestart. Daarmee verdwijnt een stukje sportgeschiedenis uit onze regio. Sporthal Molenbos was de thuishaven van volleybalclub Maes Pils Zellik en later ook Asse-Lennik. "Met het Molenbos verdwijnt een iconische volleybaltempel", zegt Dominique Baeyens.

Sporthal Molenbos werd in 1984 gebouwd, enkele jaren later vierde Maes Pils Zellik er zijn grootste successen. In 1992, 1993 en 1994 werd het drie jaar na elkaar landskampioen in het volleybal. Dominique Baeyens was trainer van de ploeg. De Ternattenaar houdt niets dan goede herinneringen over aan de voor hem bij momenten onineembare vesting. "De supporters zaten heel dicht bij het terrein. Dat maakte het geen immens grote sporthal waardoor je de adem van de supporters letterlijk in de nek voelde. Als er 1.200 mensen in de zaal zaten was het tot de nok gevuld. Dat was toch een heel speciale sfeer", zegt Baeyens.

Later als succescoach van Roeselare keerde Baeyens vaak terug naar Molenbos. "Het doet me wel wat, dit tegen de vlakte zien gaan. Al is het geen verrassing. Ik passeerde de laatste jaren hier dagelijks en zag de plek verloederen. Een plek waar sportgeschiedenis is geschreven. Hier werd volleybal gespeeld op het allerhoogste niveau. De Champions League winnen stond hier ooit als agdendapunt op vergaderingen. Het is wat mij betreft een iconische volleybaltempel die verdwijnt", aldus Baeyens.