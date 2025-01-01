Zilver voor Evenepoel: "Fier op de wedstrijd die hij gereden heeft"

Dubbele fietswissel

Het felomstreden WK Wielrennen in Rwanda zit erop. Lokale held op twee wielen, Remco Evenepoel, is tweede geworden, na een onverstoorbare Pogacar. De Sloveen laat alles en iedereen achter zich op 66 kilometer van de streep en fietst alleen en met een ruime voorsprong over de finish.

Evenpoel heeft er een moeilijke dag op zitten. Twee fietswissels van kopman Evenepoel zorgen voor verwarring bij de Belgen. De vraag blijft of Evenepoel zijn Sloveense aartsrivaal zonder de fietswissels wel het vuur aan de schenen had kunnen leggen.

Bedrukte gezichten

In café In de Rustberg in Dilbeek, het lokaal van Remco's supportersclub, zijn de gezichten bedrukt tijdens de koers. Evenepoel heeft al snel een achterstand op de kop van de koers. Toch, zoals het supporters betaamt, kunnen ze Evenepoels vechtlust wel appreciëren.

Voor wereldkampioen Pogacar kan er in de Rustberg een flauw applausje af. "We zijn vooral fier op onze Remco", klinkt het. "Fier op zijn tweede plaats en fier op de wedstrijd die hij gereden heeft."