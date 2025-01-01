Zilveren Kimeli blikt terug op Tokio: "Het zou heel mooi zijn om België en mezelf ooit goud te schenken"

Zilver op het Wereldkampioenschap is niet niks. Kimeli krijgt een schouderklop van regiogenoot Remco Evenepoel en telefonische felicitaties van de koning. Voor Kimeli op de belangrijkste atletiekpodia stond, heeft hij heel wat hindernissen overwonnen. Ook racisme is hem niet bespaard gebleven. Met zijn medaille in de hand, wil hij deze boodschap meegeven: "Dat we gewoon elkaar respecteren. Als jij respect geeft, geef ik je dat terug en het maakt niet uit welke afkomst of welke kleur, wij zijn allemaal mensen en we moeten elkaar respecteren."

Kimeli geeft zichzelf de komende weken wat rust cadeau, maar kan niet nalaten vooruit te kijken. "Ik heb eigenlijk in mijn kast al heel veel zilver en brons en goud ontbreekt nog", zegt de atleet. "Ik denk op Europees niveau heb ik ook heel veel zilver en wie weet ooit goud, dus daar gaan we nu hard aan werken. Het zou heel mooi zijn om België en mezelf dat goud ooit te schenken."