Zilveren Kimeli blikt terug op Tokio: "Het zou heel mooi zijn om België en mezelf ooit goud te schenken"
Isaac Kimeli is terug in het land na zijn zilveren prestatie op de 5.000 meter tijdens het Wereldkampioenschap in Tokio. Wij zoeken de atleet op om te polsen of een lawine aan felicitaties goed mixt met een jetlag.
"Ik was vanochtend al vroeg wakker", zegt Kimeli. "Ik moet nog verwerken wat er in Tokio is gebeurd." Een verwerkingsperiode is nodig na de race van zijn leven. Heel even leek Kimeli in Japan op weg naar het wereldkampioenschap. "Toen ik de laatste bocht inging, dat rechte stuk, dacht ik: 'Komaan Isaac, je wordt vandaag wereldkampioen.' Ik was aan het sprinten, maar mijn benen waren helemaal verzuurd. Ik had krampen tot achter mijn oren", zegt Kimeli. In de laatste meters gaat het toch nog verkeerd. "'Nog 10 meter', dacht ik, maar ik kijk rechts van mij en ik zie een blauwe Amerikaan die als een TGV met 200 kilometer per uur voorbijraast. Toen wist ik: oei, dat wordt vandaag een tweede plaats."
Zilver op het Wereldkampioenschap is niet niks. Kimeli krijgt een schouderklop van regiogenoot Remco Evenepoel en telefonische felicitaties van de koning. Voor Kimeli op de belangrijkste atletiekpodia stond, heeft hij heel wat hindernissen overwonnen. Ook racisme is hem niet bespaard gebleven. Met zijn medaille in de hand, wil hij deze boodschap meegeven: "Dat we gewoon elkaar respecteren. Als jij respect geeft, geef ik je dat terug en het maakt niet uit welke afkomst of welke kleur, wij zijn allemaal mensen en we moeten elkaar respecteren."
Kimeli geeft zichzelf de komende weken wat rust cadeau, maar kan niet nalaten vooruit te kijken. "Ik heb eigenlijk in mijn kast al heel veel zilver en brons en goud ontbreekt nog", zegt de atleet. "Ik denk op Europees niveau heb ik ook heel veel zilver en wie weet ooit goud, dus daar gaan we nu hard aan werken. Het zou heel mooi zijn om België en mezelf dat goud ooit te schenken."