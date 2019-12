Zitvolleyballers tonen zich op tornooi Kruikenburg Ternat

Volleybalclub Kruikenburg Ternat organiseerde vandaag een internationaal zitvolleybaltornooi. Zitvolleybal is een paralympische variant van volleybal. Negen ploegen uit België, Frankrijk en Nederland streden in drie poules om de eindwinst. Eén van de teams was het zitvolleybalteam van Kruikenburg-Ternat.

Het is een niet-alledaags zicht, volleyballers die op het veld zitten in plaats van staan. "De sport is vooral voor mensen die problemen hebben met hun benen en hun onderlichaam, maar die nog wel zelfstandig kunnen zitten. Natuurlijk mogen ook mensen die op een andere manier willen volleybal spelen het ook doen", zegt trainer van Kruikenburg Ternat Eric de Laat.

Setstanden tot 25, drie winnende sets, alles is hetzelfde als gewone volleybal. Het enige verschil is dat spelers als ze de bal spelen de grond moeten raken met hun zitvlak of romp."Ik heb acht operaties aan de knie moeten ondergaan. Het was niet meer verstandig om te blijven springen. Zitvolleybal was the next big thing", zegt Athina Detroyer, kapitein van Kruikenburg Ternat.

Op het internationaal tornooi was ook Scabazoe Amigos uit Zoersel aanwezig, lange tijd de enige zitvolleybalploeg in België. Vandaag heeft ook Ternat en Waregem een ploeg. De teams moeten het vooral hebben van binnen- en buitenlandse tornooien. Ze hopen dat daar snel verandering in komt.

"Ik hoor toch dat er in Vlaanderen nog een ploeg gaat opstarten. Ook in Wallonië hebben een aantal clubs plannen om een zitvolleybalploeg op te richten. Het ziet er dus goed uit voor een competitie in België", zegt Marc Somers van Scabazoe Amigos Zoersel.