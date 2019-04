Zwembad Ternat opent op 22 april

Vanaf paasmaandag kan het nieuwe zwembad in Ternat dus eindelijk worden ingezwommen. De opening had al maanden geleden een feit moeten zijn, maar een resem technische problemen besliste daar anders over. “Het is een werk van lange adem geworden en men is tijdens de renovatie wel eens kopje onder gegaan, maar het zwembad is helemaal klaar om jullie te verwelkomen. De waterpret kan eindelijk opnieuw beginnen”, klinkt het bij de gemeente Ternat. “We streven naar een goed evenwicht tussen scholen, verenigingen, clubs en individuele zwemmers om ons bad optimaal te benutten. Zo verdubbelen we het aantal uren voor het ochtendzwemmen. Tijdens de grote vakantie plannen we een eerste evaluatie van de bezetting om naar de beste verdeling te zoeken.”