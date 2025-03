Mooi krokusweer zorgt voor hoge bezoekersaantallen provinciedomeinen

“We zijn verheugd om te zien dat zoveel mensen hebben genoten van onze provinciedomeinen tijdens de krokusvakantie. Deze cijfers tonen aan dat de provinciedomeinen een populaire bestemming zijn voor gezinnen en natuurliefhebbers. Dit bevestigt de waarde van onze inspanningen om deze prachtige plekken toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

De Halve Maan in Diest noteerde bijna 10.000 bezoekers, Het Vinne in Zoutleeuw meer dan 4.600 mensen en op het domein in Kessel-Lo werd een record gebroken: daar kwamen meer dan 10.000 mensen langs.