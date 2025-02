Morgen sluit Audi in Vorst voorgoed de deuren: “Kan misschien wel geschenk zijn voor de regio”

75 jaar lang rolden er auto's van de band in Vorst. Eerst Volkswagens, daarna Audi's. Nu valt definitief het doek over de fabriek. Het einde betekent ook een nieuw begin. Los van de duizenden banen die verdwijnen, kan de sluiting van de fabriek een geschenk zijn voor de regio. “Dat klinkt paradoxaal, maar dat is wel de conclusie die we ook hebben getrokken na de sluiting van Ford Genk”, zegt econoom Ivan De Cloot. “Vandaag zeggen velen dat dat een geschenk is geweest. Limburg is niet meer zo kwetsbaar omdat het niet meer afhankelijk is van die ene grote werkgever. In plaats van een mastodont-fabriek is er nu een nieuw ecosysteem van kleine nieuwe activiteiten.”

Pierre Hermant van Finance&invest.brussels wil in elk geval het voorbeeld van Ford Genk volgen. Hij is verantwoordelijk voor de toekomstige invulling van de site. “Ik heb al veel contacten gehad met bedrijven die potentieel zien in de site en er zich willen vestigen, maar eerst moeten we een ontwikkelaar vinden die de volledige site aankoopt en herontwikkelt zodat er meerdere bedrijven kunnen komen ”, zegt Hermant. “Ik denk dat er plaats is voor 20 tot 50 bedrijven, grote en minder grote en uit verschillende sectoren.”

54 hectare die vrijkomt op de rand van Vlaanderen en Brussel, dat opent natuurlijk perspectieven. Maar over een nieuwe woonsite of een park wordt niet eens gesproken. “Je mag niet vergeten dat de site een rijke geschiedenis heeft aan industrie”, zegt Hermant. “De kost om alles te saneren en er vervolgens een park of woongebied van te maken, dat lijkt ons niet haalbaar. Volgens mij is het realistisch dat binnen dit en drie jaar zich de eerste bedrijven op de site, al hangt natuurlijk veel af van de vergunningen. Maar voor de volledige herontwikkeling van de site mag je toch 10 tot 15 jaar rekenen.”