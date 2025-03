Nieuw meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening: "Begin van juridische strijd"

Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Volksbeweging, het Vlaams Artsenverbond en het Vlaams Komitee voor Brussel, met steun van minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. Op het meldpunt worden de klachten verzameld, waarna er desnoods juridische stappen gezet kunnen worden tegen ziekenhuizen die de taalwetgeving naast zich neer blijven leggen.

“Nederlandstaligen uit de Vlaamse Rand en Brussel hebben recht op zorg in hun eigen taal, zeker in situaties waarin elke seconde telt. Dat is gewoon een mensenrecht”, zegt Weyts. “We hebben al genoeg geprobeerd om dit op de politieke agenda te zetten, maar dat valt telkens op een koude steen. Daarom veranderen we nu het geweer van schouder en kiezen we als het moet de juridische weg. Dat begint met klachten verzamelen."

De juridische procedures worden volledig bekostigd door de initiatiefnemers en alle ontvangen informatie wordt met de grootste discretie behandeld. “Dringende hulpverlening in je eigen taal in je eigen streek is in de Vlaamse Rand echt een open wonde. We roepen elk slachtoffer op om melding te maken, zodat de omvang van het probleem voor iedereen duidelijk wordt en we echt actie kunnen ondernemen”, aldus Weyts.