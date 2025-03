Statistisch onderzoek brengt met Randcomponent in kaart hoe uniek de Vlaamse Rand is

Tijdens de studiedag in GC De Zandloper in Wemmel lichtte onderzoeker Kenneth Hemmerechts van BRIO de resultaten toe. Het onderzoek brengt op een statistische manier de eigenheid van de Rand aan en onderstreept het belang van gerichte beleidsmaatregelen. Zo definieerde Hemmerechts ‘de Randcomponent’, waarbij elke Vlaamse gemeente kan worden afgezet tegen bepaalde thematieken die in de Vlaamse Rand hard spelen. Denk aan verstedelijking, dure woningprijzen, migratie, meertaligheid en diversiteit.

“Aanvankelijk dacht ik dat de resultaten vooral de verstedelijking van de Rand zouden aantonen, net zoals ook steden in Vlaanderen uitdeinen. Maar tot mijn verbazing kwam heel duidelijk naar voren hoe bijzonder en uniek de Vlaamse Rand is op meerdere vlakken. Zet de gemeenten af tegenover gemeenten in Vlaanderen en je ziet hoe hard bepaalde thema’s mee de eigenheid van de Rand bepalen,” aldus Hemmerechts.

De onderzoek pleit dan ook voor meer middelen voor de Vlaamse Rand, om al die uitdagingen aan te pakken. “Je zou de Randcomponent mee in de weegschaal kunnen leggen om bepaalde gemeenten extra te financieren. Hoe groter de typische Randuitdagingen zijn in een gemeente, hoe meer centen die krijgt,” stelt Hemmerechts voor.

Het onderzoek toont ook aan hoe de uitdagingen in pakweg Hoeilaart of Machelen gelijkaardig en toch anders zijn. Je ziet er volgende week woensdag meer over in Over de Rand.