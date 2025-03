Gloednieuw Broekplein in Vilvoorde officieel geopend: “Dit wordt dé ontmoetingsplaats voor de buurt”

Onder een stralende lentezon is het nieuwe Broekplein in Vilvoorde officieel geopend. Het plein maakt deel uit van Vier Fonteinen, het nieuwe stadsdeel in Vilvoorde dat zich stapje per stapje ontwikkelt. Het plein moet de ontmoetingsplaats worden voor de buurt.

"Prachtig hé, omdat het veel functies verzamelt. Een nieuwe school, appartementen, maar ook aangenaam voor fietsers, voor wandelaars, met veel groen”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken Annick De Ridder.

De aanleg van het Broekplein kost 2,3 miljoen euro. Een deel van dat budget is voor het bufferbekken en wadi's. Ook de bomen en de groene perkjes moeten het water beter bufferen en laten infiltreren. Het Broekplein mag dan wel klaar zijn, de stadswijk nog lang niet. De komende vijftien jaar komen er nog 1.200 wooneenheden bij, goed voor 2 tot 3.000 extra inwoners.

"Het is een oude industriële pagina die omgedraaid wordt en die toont dat Vilvoorde een moderne stad is aan het water", zegt burgemeester Jo De Ro.