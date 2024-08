Toekomst De Bres op losse schroeven? Auditeur Raad van State vraagt vernietiging plannen

Eind september van vorig jaar keurt de Halse gemeenteraad het juridisch kader goed voor het grote stadsvernieuwingsproject aan De Bres. Daar komt een nieuwe sporthal, een parkeertoren en er komt een park mét een opengelegde Zenne. Maar als snel is er kritiek: woonzorgcentrum Sint-Augustinus en een tiental handelaars en buurtbewoners stappen naar de Raad Van State: boos omdat ze de mobiliteitsstudie met cijfers uit 2015 onvoldoende vinden, het aantal benodigde parkeerplaatsen ongemotiveerd zou blijven en de Slingerweg moet verdwijnen.

“De cijfers waarop de stad zich baseert, is met de aanwezigheid van de Slingerweg. En die ga je dan afschaffen. Hoe kan je dat uitleggen? De stad doet het alvast niet. Dat is heel vreemd”, zegt Jan Ghysels, de advocaat van de handelaars. Ook de auditeur komt tot de conclusie dat een milieueffectenrapport en een grondige mobiliteitsstudie ontbreken. Hij adviseert om de plannen te vernietigen, maar burgemeester Marc Snoeck is niet onder de indruk.

“We hebben namelijk een mobiliteitsstudie over de volledige stad in de maak. Het studiebureau is al aangesteld en heeft al een eerste rapport afgeleverd”, zegt Marc Snoeck. “Aan ons had het Vlaams Gewest gezegd dat een gedeeltelijk milieueffectenrapport voldoende was. We gaan dat nu ook motiveren. We gaan een wederwoord juridisch laten opmaken en vervolgens zullen we wel zien wat de Raad van State daarover beslist.”

Alles ligt dus nog open, maar de Raad volgt in het merendeel van de gevallen het advies op. Zo komen alle plannen toch wel wat op losse schroeven te staan. “Dat is dan dankzij diegenen die bezwaarschriften hebben ingediend”, zegt Snoeck. “De nieuwe sportinfrastructuur voor scholen en sportclubs, de mensen die graag naar Halle komen winkelen en zich dan bovengrond kunnen parkeren, het wordt dan allemaal op de lange baan geschoven.”

Woorden waar de advocaat van de handelaar het niet mee eens is. “Het studiewerk dat het stadsbestuur nog plant, komt gewoon veel te laat. Het moest gebeurd zijn voor het bestuur aan de opmaak van de ruimtelijke plannen begon. Als alles moet worden overgedaan, dan is dat de fout van een stadsbestuur dat ongelofelijk geklungeld heeft.”