Notarisbarometer: "Minder Brusselaars kopen woning in Vlaamse Rand, ze kopen dieper in Vlaanderen"

Voor het eerst in jaren kopen iets minder Brusselaars vastgoed in de Vlaamse Rand. Het gaat om een daling van zo'n 2% in vergelijking met het jaar 2019. Dat blijkt uit de nieuwste Notarisbarometer. Brusselaars slaan de Rand steeds vaker over en trekken verder Vlaanderen in, omdat de prijzen in de Rand stilaan te hoog worden.

De jongste Notarisbarometer van FedNot, het netwerk van notarissen, focust op het koopgedrag in Brussel en de Vlaamse Rand, en waar die kopers vandaan komen. Dat levert enkele bijzondere resultaten op: zo is het totale aantal Brusselse kopers in de rand met 2% gedaald, tegen alle vorige tendensen in. Daar zijn twee verklaringen voor. "Enerzijds kopen Brusselaars nog altijd meer in Brussel, iets meer dan vroeger zelfs. Anderzijds zien we dat er dieper in Vlaanderen meer gekocht wordt door Brusselaars dan in de Vlaamse Rand," licht notaris Ingmar De Kegel uit Beersel toe. En dat heeft te maken met de hoge woningprijzen in de Vlaamse Rand én het feit dat mensen groter willen wonen.

Favoriete koopgemeenten van Brusselaars

Toch zijn er enkele gemeenten die er met kop en schouders bovenuit steken en waar Brusselaars afgelopen jaar zelfs meer dan de helft van de woningen kochten. Het gaat om Wezembeek-Oppem (52,7), Kraainem (64,4) en Linkebeek (64,4). Drogenbos (69,4) is de absolute uitschieter; bijna 7 op de 10 kopers komt er uit de hoofdstad. Dat verklaart De Kegel door de makkelijke bereikbaarheid van die gemeenten vanuit Brussel.

Gemiddeld is een Brusselaar die in de Vlaamse Rand een huis koopt zo'n 39 jaar oud. In 2019 lag dat iets lager, rond 37 jaar oud. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die de omgekeerde beweging maken en vanuit de Rand naar Brussel trekken. Al is ook daar een lichte neerwaartse trend te merken. "In Brussel zijn de prijzen nog hoger dan in de Rand en de woningen zijn er doorgaans kleiner," verklaart De Kegel.

