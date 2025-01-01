Wonen in eigen streek

Beersel geeft Woonpunt Zennevallei en Vlabinvest voorkooprecht: “Sociaal woonbeleid versterken”

In Beersel krijgen Woonpunt Zennevallei of Vlabinvest de mogelijkheid om als eerste een woning of perceel aan te kopen wanneer die te koop wordt aangeboden. Dat heeft de gemeenteraad beslist. “Met het voorkooprecht willen we het sociale woonbeleid in de gemeente versterken”, klinkt het.

Beersel moeten tegen 2024 2025 extra sociale woningen realiseren van Vlaanderen. Om het Bindend Sociaal Objectief te halen, geeft de gemeenteraad Woonpunt Zennevallei of Vlabinvest een voorkooprecht. Dat geldt voor 15 jaar en kan enkel worden ingezet in functie van het realiseren van sociale woningen en betaalbaar wonen. Zo wil de gemeente gericht inspelen op de woonmarkt en strategische gronden of panden verwerven die bijdragen aan een gevarieerd en betaalbaar woonaanbod.

“Het voorkooprecht is van toepassing op panden en percelen binnen de woonkernen op de sociale woonwijken en enkel op gebouwen die bestemd zijn voor wonen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Nele Van Craenem. “Het lokaal bestuur, Woonpunt Zennevallei of Vlabinvest krijgen de mogelijkheid om als eerste een woning of perceel aan te kopen wanneer die te koop wordt aangeboden. Dit gebeurt aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als voor andere kandidaat-kopers.”

Inwoners kunnen via Geopunt Vlaanderen nagaan of er een voorkooprecht rust op hun woning. “Particuliere kopers die hun eerste en enige woning aankopen voor eigen bewoning, vallen buiten het toepassingsgebied van deze maatregel. Zij behouden dus alle kansen om een woning aan te kopen zonder tussenkomst van het lokaal bestuur”, besluit schepen van Woonbeleid Eddy Deknopper.

