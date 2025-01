Bewoners sociale woonblokken Ruisbroek zijn het beu: "Woonmaatschappij laat ons letterlijk in de kou staan"

Geen warm water of verwarming, een kapotte deurklink, ramen die niet goed sluiten, de bewoners van de woonblokken in de Reystraat zijn het beu. De gebouwen worden verhuurd door woonmaatschappij Het Vlaamse Woonanker en dateren uit de jaren ’70. Volgens de bewoners is er dringend nood aan een renovatie, maar krijgen ze geen reactie van de woonmaatschappij. “Als we hen al kunnen bereiken, krijg ik te horen dat ze me zullen terugbellen. Maar dat gebeurt niet. Al drie keer heb ik die vraag gesteld,” zucht bewoonster Linda Dujardin. “’t Is niet meer leefbaar,” horen we van bewoonster Valerie Tudts. “We wonen hier graag, maar met zulke problemen is het niet meer aangenaam wonen.”

Bovendien zagen de bewoners de huurprijzen toenemen en vinden ze dat de poetsfirma geen goed werk levert. “Er wordt niet gepoetst zoals het moet. Wij betalen 28 euro per appartement, terwijl de firma in 7 minuten tijd een gebouw van 20 appartementen onder handen neemt,” zegt Linda. “Ik betaal 200 euro huishuur meer dan vorig jaar en moet nu plots ook nog eens alles zelf gaan doen, daar ben ik het niet mee eens,” stelt Valerie.

Reactie Vlaamse Woonmaatschappij