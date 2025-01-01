Elia verhoogt vermogen hoogspanningsstation Kobbegem: "Noodzakelijk om energiebevoorradingszekerheid in de regio te garanderen"

In de Assese deelgemeente Kobbegem is netbeheerder Elia gestart met herstructureringswerken aan het hoogspanningsstation. De werken zijn nodig om de energie bevoorrading in de regio te verzekeren.

In de Breker, waar het hoogspanningsstation van Kobbegem ligt, verhoogt netbeheerder Elia de komende jaren het vermogen van het station. De werken zijn al begonnen. Als alles volgens plan verloopt kan Elia de werken afronden tegen eind 2027.

"Deze werken noodzakelijk om de energiebevoorradingszekerheid in de regio te kunnen blijven garanderen", zegt Sarah Martens, verantwoordelijke projectcommunicatie bij Elia. "Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving.”

Naast de werken in het hoogspanningsstation van Kobbegem, zijn er nog enkele deelprojecten. Zo zullen er in 2026 extra 150 kilovolt elektriciteitsdraden worden bevestigd op de hoogspanningslijn tussen Bruegel (Dilbeek) en Verbrande Brurg (Grimbergen). In 2027 begint het derde en laatste deelproject, namelijk de afbraak van de lijn die vanaf het hoogspanningsstation van Relegem aansluit op de hoogspanningslijn Bruegel-Verbrande Brug. Elia breekt erna ook het hoogspanningsstation van Relegem af en verlaat de site.

